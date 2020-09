Trump criticó el acuerdo de paz de Colombia y el respaldo que dio el Gobierno Obama

Este viernes el presidente Trump continuó con sus referencias a Colombia, luego de haber relacionado a su contrincante Joe Biden con el senador Gustavo Petro. En un nuevo discurso, Trump criticó cómo se había rendido la administración Obama-Biden con el "socialismo" y los "narcoterroristas colombianos".

Desde Jacksonville, Florida, Trump se refirió al expresidente Juan Manuel Santos y al proceso de paz en Colombia. "La anterior administración también negoció el terrible tratado Obama-Biden-Santos con los carteles de la droga, se le rindieron a los narcoterroristas y causaron que la producción de drogas ilícitas incrementara", señaló Trump.

El mandatario prometió que bajo su nuevo gobierno "trabajaremos con nuestros pares colombianos para lanzar una histórica operación en contra de los traficantes de drogas", y destacó haber incautado, desde abril, "una impresionante cifra de 227 toneladas de narcóticos. Nadie ha hecho algo así".

Más temprano, con sus seguidores latinos en Doral, también en la Florida, Trump criticó en varias ocasiones el respaldo del Gobierno del presidente Barack Obama y su vicepresidente Biden al proceso de paz en Colombia.

En ese evento, el presidente estuvo acompañado por varios activistas colombianos, seguidores del expresidente Álvaro Uribe, que agradecieron el apoyo de su administración al ahora detenido exsenador y exmandatario Uribe, y que se pronunciaron también contra el acuerdo de paz.

En Doral, como en Jacksonville, el presidente Trump habló del "peligro" que representa Joe Biden, ante la posibilidad de que Estados Unidos "se vuelva comunista" y afecte también a América Latina.

En ese sentido, Trump relacionó en esta jornada a Biden con el senador Gustavo Petro y criticó la posición del Gobierno Obama con los "narcoterroristas colombianos".

"La administración pasada se rindió con los narcoterroristas en Colombia. Y ustedes saben qué pasa allí. Joe Biden recibió el respaldo del socialista colombiano Gustavo Petro, nada bueno, no?, no es un buen respaldo. Un antiguo miembro de la guerrilla del M-19. No es bueno", dijo el presidente ante varios latinos.