Trump dice que es un "gran día" para George Floyd y le llueven las críticas

Biden considera que las palabras de Trump son "despreciables"

Poco después de la comparecencia de Trump, el exvicepresidente de EE.UU. y aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, consideró que sus palabras sobre Floyd son "despreciables".

Biden recordó que el mandatario estaba hablando "de un hombre que fue asesinado de manera brutal por un acto de violencia sin sentido y por una gran corriente de injusticia que se ha metastatizado" bajo el mandato de Trump, al que culpó de intentar dividir a EE.UU. por raza, religión y etnia.

"Las últimas palabras de George Floyd fueron: 'No puedo respirar, no puedo respirar'. Que un presidente intente poner cualquier otra palabra en la boca de George Floyd, francamente me parece despreciable", afirmó Biden, que apareció ante la prensa rodeado de banderas estadounidenses.

También criticaron al mandatario legisladores demócratas, como el senador Mark Warner.

Según una encuesta publicada este viernes por la radio y la televisión públicas de EE.UU., el 67% de los estadounidenses creen que Trump ha incrementado las tensiones raciales, mientras que solo el 18% atribuyen al mandatario una mejora en ese aspecto.