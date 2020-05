Trump dice que no permitirá a Twitter verificar sus contenidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que no permitirá que Twitter interfiera con su "libertad de expresión" al verificar el contenido de sus mensajes, algo que la red social empezó a hacer

"Twitter está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi afirmación sobre el voto por correo, que provocará corrupción y fraude masivo, es incorrecta, basándose en verificaciones de noticias falsas", dijo Trump, precisamente en Twitter.

En contexto: Twitter etiquetó por primera vez un tuit de Trump como engañoso

"Twitter -añadió- está reprimiendo por completo la libertad de expresión, y yo, como presidente, ¡no lo permitiré!".

Twitter enlazó este martes por primera vez un mensaje de Trump con información verificada que contradice lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en la red social pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....