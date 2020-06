Trump elogió el apoyo de uno de los mayores adversarios del papa Francisco

El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció el apoyo de uno de los más virulentos adversarios del papa Francisco, el prelado italiano Carlo Maria Viganò, después de que le enviara una carta donde dice que los disturbios de los últimos días en su país son parte de un complot político.

"Me siento tan honrado por la increíble carta que me envió el arzobispo Viganò. ¡Espero que todo el mundo -ya sea religioso o no- la lea!", escribió el mandatario republicano en un tuit.

El mensaje de Trump viene acompañado de un enlace al portal estadounidense católico y ultraconservador Lifesite, que publica la carta del prelado italiano, con fecha del 7 de junio.

Lea aquí: Trump aprueba sanciones contra funcionarios de Corte Penal Internacional

En la misiva, Viganò critica el confinamiento durante la pandemia y justifica la represión de los disturbios que estallaron en Estados Unidos a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco, hace más de dos semanas.