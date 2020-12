Trump evaluó invocar la ley marcial para anular las elecciones, revelan medios de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, evaluó invocar la ley marcial para anular las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que salió derrotado frente al demócrata Joe Biden, informaron The New York Times y la CNN.

STILL GOING: Earlier this week on TV, Mr. Flynn pushed for Mr. Trump to impose martial law and deploy the military to “rerun” the election. At one point in the meeting on Friday with the president, Mr. Trump asked about that idea. @maggieNYT @KannoYoungs https://t.co/XNdw9955MV