Trump fanfarroneó de salvar al príncipe saudí en el caso de Jamal Khashoggi

El presidente Donald Trump fanfarroneó de haber protegido al príncipe heredo saudí, Mohamed bin Salman, tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, un caso que la justicia de ese país cerró recientemente al dictar penas de cárcel contra ocho personas.

"Pude conseguir que el Congreso lo dejara en paz, pude hacer que se detuvieran", dijo Trump al veterano periodista Bob Woodward, quien ayudó a destapar el caso Watergate, según reveló este jueves la publicación Business Insider.

La afirmación la hizo el gobernante en una conversación telefónica que sostuvo con el periodista el pasado 22 de enero como parte de las 18 entrevistas que le hizo para su nuevo libro sobre Trump, titulado "Rage".

Khashoggi, un periodista crítico moderado con el régimen saudí que colaboraba con el diario estadounidense The Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consultado de Arabia Saudí en Estambul, adonde había acudido para tramitar un certificado para poder casarse en nuevas nupcias.

Business Insider apuntó que la CIA concluyó poco más de un mes después que el príncipe heredero había ordenado personalmente el asesinato.

"La gente del Post está molesta por el asesinato de Khashoggi", aseguró Woodward al mandatario, quien, según la versión difundida hoy, llamó al periodista después de asistir al Foro Económico Mundial en Davos. "Sí, -respondió Trump, de acuerdo con la publicación-, pero Irán está matando a 36 persona al día".

El artículo agrega que Trump sentenció: "Le salvé el culo", en alusión al príncipe heredero saudí.

Aludió así, al parecer, a un proyecto de ley bipartidista que vetó el año pasado que buscaba poner fin al apoyo estadounidense a los saudíes en Yemen y a varias resoluciones que bloqueaban su decisión de vender unos 8.000 millones de dólares en armas al país árabe.

"Siempre dirá que no lo hizo", argumentó el presidente estadounidense sobre el príncipe heredero. "Y, francamente, -agregó- estoy feliz de que diga eso".

Al ser cuestionado sobre si consideraba que el príncipe lo hizo, Trump espetó: "No, él dice que no lo hizo". Y ante la insistencia del periodista, zanjó: "Él dice muy enérgicamente que no lo hizo" y recordó que "gastaron 400.000 millones de dólares en un período de tiempo bastante corto".

"No durarían ni una semana si no estuviéramos allí y lo saben", sostuvo Trump, siempre según la versión difundida por Business Insider.

El pasado martes, la justicia saudí dictó sentencias definitivas contra los acusados del crimen conmutando las penas para los condenados a muerte.

Menos de dos años después del asesinato de Khashoggi, la Fiscalía General de Arabia Saudí informó del fallo definitivo contra los ocho acusados que fueron declarados culpables en diciembre pasado y cuyos nombres no han sido hecho públicos.