Trump firmó decreto que permite denunciar a las redes sociales por censura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que permite denunciar a las redes sociales por censura.

Según él, hacer fact-checking es "activismo político" de Twitter y Facebook.

"El presidente, Donald Trump, acaba de tomar medidas ejecutivas para combatir la censura en línea de las corporaciones tecnológicas, incluidas las plataformas de redes sociales", indicó la Casa Blanca.

De interés: ¿Represalia contra Twitter? Trump amenaza con cerrar plataformas de redes sociales

President @realDonaldTrump just took executive action to fight online censorship by tech corporations, including social media platforms. pic.twitter.com/W4r7vLw958