Trump habla de una posible vacuna contra el coronavirus para final de año

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este viernes que espera tener una vacuna contra el nuevo coronavirus para final de año o antes.

"Estamos buscando tenerla para el final de año, quizás antes. Nos está yendo muy bien", dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde también señaló que lo último que están buscando las empresas es conseguir beneficios, sin dar detalles sobre cuál será el precio de la vacuna y cómo se regulará el acceso a ella.

Le puede interesar: China insta a EE.UU. a pagar sus deudas con la ONU

A la pregunta de cómo se puede lograr una vacuna en un plazo tan acotado, Trump respondió que se iniciaron los trabajos en enero cuando se tuvo la secuencia genética del virus. "No quiero que la gente piense que todo depende de una vacuna, pero esto sería formidable".

Eso sí, habló de al menos 100 proyectos de vacuna en desarrollo, de los que 14 son prometedores para ser la respuesta final a la enfermedad.

"Mi gobierno está otorgando aproximadamente 10.000 millones de dólares para apoyar un esfuerzo de investigación médica sin paralelo", dijo.

El presidente confirmó que el plan que desarrolla el país para tener la vacuna lo ha llamado Operación Warp Speed, "un esfuerzo científico, industrial y logístico masivo diferente a todo lo que nuestro país ha visto desde el Proyecto Manhattan", según Trump, refiriéndose al proyecto que durante la Segunda Guerra Mundial llevó al desarrollo de armas nucleares.

Le puede interesar: López Obrador niega aumento de maltrato a mujeres, dice que "90 % de llamadas son falsas"

La operación estará bajo el liderazgo del general Gustave Perna, que actualmente supervisa el Comando de Material del Ejército de Estados Unidos, y el antiguo director del área de vacunas de la farmacéutica británica GSK o GlaxoSmithKline, Moncef Slaoui.

Recent data "made me feel even more confident" that a vaccine will be available by the end of 2020, Dr. Moncef Slaoui says. pic.twitter.com/ToAVI5ksHw