Trump insiste en que hubo fraude: "No vamos a permitir que la corrupción gane estas elecciones"

Además, insistió en que ha habido fraude en el voto por correo y culpó a funcionarios demócratas: "Los funcionarios demócratas nunca creyeron que podrían ganar estas elecciones, honestamente, realmente es por eso por lo que hicieron papeletas por correo con esta tremenda corrupción", afirmó Trump.

Asimismo, aseguró hoy que su objetivo es "defender la integridad de las elecciones", a la vez que cargó contra la "corrupta máquina demócrata" en Michigan y Pensilvania y prometió una gran ofensiva legal.

"Nuestro objetivo es defender la integridad de las elecciones, por lo que no permitiremos a los corruptos que nos roben", dijo Trump al criticar, sin pruebas, supuestas irregularidades en Pensilvania y Michigan, en una intervención.

También celebró que ha ganado un margen "histórico" del voto latino y de otras minorías en estas elecciones, de las que aún no se conoce el vencedor. "He ganado la proporción mayor de votantes no blancos de cualquier republicano en 60 años", añadió.