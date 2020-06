Trump intentará nuevamente cancelar el DACA tras fallo de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que volverá a intentar cancelar el programa migratorio Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) después de que este jueves el Tribunal Supremo se pronunciara en contra de su primera tentativa.

En un mensaje a través de Twitter, el mandatario indicó que "en breve" enviarán "documentos mejorados" en los que atenderán los requerimientos del Alto Tribunal, que dio la razón a los abogados que defienden los derechos de cerca de 700.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país ilegalmente de la mano de sus padres y que están protegidos actualmente por este amparo.

...ruling & request of yesterday. I have wanted to take care of DACA recipients better than the Do Nothing Democrats, but for two years they refused to negotiate - They have abandoned DACA. Based on the decision the Dems can’t make DACA citizens. They gained nothing! @DHSgov