Trump le suplicó a China que le ayudara a la reelección, dice Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a su par chino, Xi Jinping, ayuda para lograr su reelección en los comicios de noviembre, según extractos de un explosivo libro de John Bolton, su antiguo asesor de Seguridad Nacional, divulgados esta semana.

De acuerdo con los extractos, publicados por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton afirma que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Agrega que aludió "a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara de que ganara" la elección del 3 de noviembre próximo.

En la conversación, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de "cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo" podría impactar en el resultado del comicio.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó una demanda judicial para tratar de evitar la publicación del libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton, que según extractos revela "el caos" en la Casa Blanca.

La demanda, presentada en el tribunal federal de Washington DC, dice que Bolton no ha dejado que el texto sea examinado, lo que significa que su libro estaría en "incumplimiento claro" de los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada.

El libro, titulado "The Room Where It Happened: A White House Memoir", será puesto a la venta el próximo 23 de junio.

Bolton, controvertido por sus opiniones de línea dura sobre Irán, Rusia y Venezuela, entre otros temas, ocupó el estratégico puesto de asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca.