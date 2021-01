Trump llama a la calma: "que no haya violencia, no se cometan delitos y no haya vandalismo"

"Ante las informaciones sobre más manifestaciones, insto a que NO haya violencia, NO se cometan delitos y NO haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo defiendo, ni tampoco lo que Estados Unidos defiende", aseguró Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca. "Pido a TODOS los estadounidenses que ayuden a aflojar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias", añadió.

Entre tanto, continúa en la Cámara de Representantes el debate sobre la acusación por "incitar a una insurrección" contra el presidente, que se votará este mismo miércoles y que abriría un segundo juicio político en su contra.