Trump llama tonto y estúpido al alcalde demócrata de Kenosha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insultó al alcalde de Kenosha, el demócrata John Antaramian, antes de trasladarse este martes a esta localidad del estado de Wisconsin, escenario de protestas y disturbios raciales después de que un afroamericano resultara herido por disparos de la policía.



El mandatario empleó adjetivos como "tonto" y "estúpido" para referirse a Antaramian, quien al igual que el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, le ha pedido que no viaje a Kenosha para no azuzar las tensiones en la zona.

"Vamos a saludar a las fuerzas del orden y a la Guardia Nacional (en Kenosha). Todo se detuvo de inmediato con la llegada de la Guardia Nacional, es tan fácil de parar. Anoche estos anarquistas radicales intentaron irrumpir en la casa del alcalde y muchas cosas malas le están pasando a este pobre tonto, alcalde muy estúpido", dijo Trump en declaraciones a la prensa en la base de Saint Andrews, en Maryland, antes de partir.

"No sé cómo es alcalde, no tengo ni idea, pero todo lo que tiene que hacer es llamar y en diez minutos el problema estará resuelto", agregó el mandatario.



E insistió: "Nos tienen que llamar, tienen que llamar y pedir ayuda, es todo lo que tiene que hacer, llamar, y el problema acabará. Tiene números tremendos de gente acosándolo de manera horrible e imagino que intentando irrumpir en su casa y él no cambia, porque es un tonto. Solo un tonto insistiría de esa manera".



Para Trump, los manifestantes son "alborotadores", "agitadores", "anarquistas", "saqueadores" y "gente mala".



Preguntado sobre si tiene previsto entrevistarse en Kenosha con la familia de Jacob Blake, el hombre que recibió el pasado 23 de agosto siete disparos en la espalda por parte de un policía blanco, el presidente indicó que no sabía. "Todavía no sé, veremos, estamos determinándolo, todavía no sé", subrayó.



Después de que Blake resultara herido se desencadenaron protestas y disturbios raciales en Kenosha, que se saldaron con dos muertos.



El lunes Trump defendió en una rueda de prensa en la Casa Blanca a Kyle Rittenhouse, un adolescente blanco de 17 años acusado de homicidio por supuestamente matar a dos manifestantes en Kenosha la semana pasada con un fusil de asalto y herir a un tercero.

"Ustedes vieron el mismo video que yo. Él estaba tratando de escaparse de ellos (los manifestantes), supongo, y se cayó y le atacaron muy violentamente, y es algo que estamos examinando, que está bajo investigación", respondió Trump a la pregunta de por qué no condena lo que hizo Rittenhouse. "Creo que él estaba en muchos aprietos y que probablemente le habrían matado", añadió el mandatario.



El momento al que se refería Trump -aquel en el que Rittenhouse cayó al suelo- se produjo después de que el joven hubiera matado ya a uno de los manifestantes, Joseph Rosenbaum, según muestra un vídeo del incidente y corroboran los documentos judiciales.