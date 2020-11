A Trump lo van a tener que sacar de la Casa Blanca con federales: periodista

Agregó que además se está atacando la constitución, y se está faltando el respeto a los ciudadanos que han votado.

“Se está llegando a extremos de incesantes y locura, que ni siquiera en las predicciones más pesimistas podrían imaginarse”, subrayó.

Dijo que es no se entiende como se hacen acusaciones de fraude en las elecciones de Estados Unidos, sin tener las pruebas que demuestren presuntas irregularidades.

“El espectáculo que Trump está presentado en este momento, acusando sin ninguna prueba, acusando a las personas que cuentan los votos y vigilan el proceso de ser cómplices de un supuesto complot corrupto montado por las autoridades demócratas, mintiendo sobre quien está llevando el proceso, alegando perdida y aparición de papeletas, es un daño grandísimo para la democracia norteamericana”, resaltó.

Destacó que es un espectáculo es bochornoso dirigido por el propio Presidente de Estados Unidos quien no va aceptar nunca los resultados.

“Yo creo que lo van a tener que sacar de la casa blanca agentes Federales armados con una orden judicial, no veo otra forma para hacer aplicar la ley en este país”, subrayó.

Indicó que una vez se resuelva la crisis generada por la elección del presidente se tendrá que reflexionar por lo que ha sucedido.

“Los medios de comunicación son muy responsables no solo de contribuir a la polarización y no haber entendido muchas cosas de este país, hay que preguntarse muchas cosas de este país, Donald Trump, va tener 70 millones de votos, tanto como tuvo Obama el gran fenómeno mundial que fue este hombre, tiene un gran apoyo popular que los medios de comunicación no supieron ver”, sostuvo.

Subrayó que se creía que estás serian unas elecciones sencillas en la que Biden ganaría las elecciones con gran facilidad, y no ha sido así, suponíamos que la figura de Trump, era rechazada por mucha gente en este país y nos hemos equivocado al tener un considerable apoyo.

“Hoy la situación es tan crítica por la negativa del Presidente a aceptar los resultados y esto es lo más prioritario que se debe resolver porque este país no está preparado para una situación diferente”, manifestó.