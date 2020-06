Trump niega haber sido informado de recompensas rusas para matar soldados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este domingo haber recibido informes de inteligencia según los cuales Rusia habría ofrecido recompensas a militantes talibanes para matar a soldados estadounidenses en Afganistán.

En un par de mensajes en Twitter, Trump desmintió esa información publicada por el New York Times. Es "probablemente otro ataque falso del Times, como su fallido bulo sobre Rusia", escribió el presidente republicano en la red social.

"Nadie me ha informado a mí, ni al vicepresidente Pence, ni al jefe de gabinete Mark Meadows sobre los presuntos ataques contra nuestras tropas en Afganistán por rusos, como fue informado a través de una 'fuente anónima' por el diario de noticias falsas New York Times", añadió.

"Todo el mundo lo está negando y no ha habido muchos ataques contra nosotros", zanjó. "Nadie ha sido más duro contra Rusia que la administración Trump".

...Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”?