Trump pediría reconteo en Wisconsin al denunciar “votos de Biden por todas partes”

El presidente Donald Trump pedirá recuento de votos en el estado de Wisconsin, donde su rival Joe Biden muestra una pequeña ventaja, según los resultados parciales, anunció su jefe de campaña.

"Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados", dijo el jefe de campaña, Bill Stepien, en un comunicado.

"El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos de inmediato".

