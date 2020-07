Trump pide que piloto 'Bubba' Wallace de la NASCAR, se disculpe por soga en su garaje

El presidente Donald Trump dijo este lunes que el único piloto afro de la serie NASCAR, Darrell 'Bubba' Wallace, debería disculparse con sus compañeros por el polémico hallazgo de una soga en su garaje, que el FBI determinó que no fue un delito racista.

La soga, que tenía forma de nudo de horca, se encontró en el garaje del piloto poco antes de arrancar una carrera en el circuito de Alabama y desató una gran indignación en el marco de las protestas nacionales contra el racismo que vive Estados Unidos a raíz del crimen de George Floyd.

Decenas de compañeros apoyaron a Wallace en la pista. Sin embargo, poco después una investigación del FBI determinó que la soga había estado colgando en el garaje meses antes de la carrera del 23 de junio en el Talladega Superspeedway en Alabama.

"¿Se ha disculpado Bubba Wallace con todos esos grandes pilotos y responsables de NASCAR que fueron en su ayuda, se pusieron de su lado, y estuvieron dispuestos a sacrificar todo por él, solo para descubrir que todo el asunto era sólo otro ENGAÑO?", escribió Trump en Twitter.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!