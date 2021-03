Trump sale en defensa de la Reina Isabel tras las declaraciones de Meghan Markle

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) confesó este martes que no se considera un "fan" de Meghan Markle y dijo que la reina Isabel II es una "magnífica persona".

"No soy un fan de ella (Markle), las cosas que dice sobre la familia real, la reina (...) yo he conocido a la reina y pienso que la reina es una magnífica persona y no soy fan de Meghan", afirmó el exmandatario en una entrevista con Fox News.

Le puede interesar: Tiroteo en Atlanta, EE.UU., deja ocho personas muertas

Trump también respondió a los rumores originados en tabloides británicos de que la duquesa de Sussex estaría considerando presentarse a unas futuras elecciones a la Casa Blanca.