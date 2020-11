Trump se muestra confiado en la victoria en medio de la jornada electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes confiado en su victoria durante la jornada electoral e insistió en que no se declarará vencedor prematuramente, como han augurado algunos medios de comunicación.



Trump inició la jornada con una entrevista telefónica con el programa de televisión "Fox&Friends", de la cadena conservadora Fox, en la que dijo que tiene una "firme posibilidad de ganar" y estar en la Casa Blanca cuatro años más, pese a que las encuestas dan una leve ventaja a su oponente demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.



El gobernante se expresó satisfecho con la gran afluencia de seguidores que han asistido a sus actos de campaña en los últimos días electorales y dijo sentirse "muy bien".

Dirigiéndose a los indecisos que aún no han salido hoy a votar les recordó que la economía del país iba muy bien hasta la llegada del coronavirus en el primer trimestre del año.



"Construimos la mejor economía del mundo. Fue horriblemente interrumpida por algo que nunca debería haber sucedido", apuntó.



Defendió su gestión de la pandemia, que ha ocasionado más de 231.000 muertes en el país, y señaló que se salvaron numerosas vidas con el cierre de la economía a principios de año.



Insistió en sus críticas a su oponente demócrata y apuntó que, de ganar las elecciones, Biden no será capaz de evitar que el ala más radical de su partido se haga con el mando.



"Joe va a tener problemas, no podrá manejarlos", dijo Trump aludiendo al senador independiente Bernie Sanders, que fue aspirante a la nominación presidencial demócrata, y a las congresistas hispana Alexandria Ocasio-Cortez; la musulmana de origen somalí Ilhan Omar; Rashida Tlaib, de origen palestino; y a la afroamericana Ayanna Pressley.

Trump también culpó a los demócratas del ambiente tenso que se vive en estas elecciones, en las que en numerosas ciudades los comercios han protegido sus escaparates con planchas de madera ante la posibilidad de que se produzcan disturbios en respuesta al resultado de las elecciones.



"Parte del motivo es que todo será en ciudades demócratas, ciudades dirigidas por los demócratas", apuntó Trump, citando Chicago, Nueva York y Baltimore, y aseguró que en ellas los demócratas tienen un "liderazgo débil" y se han radicalizado.



Finalmente insistió en que la noticia de que planea declararse vencedor de las elecciones antes de que los resultados confirmen su victoria, es una "información falsa".



El diario digital Axios, que citaba fuentes cercanas al gobernante, informó el pasado domingo de que Trump tenía pensado subirse a una tribuna esta noche y declararse vencedor si pareciera que encabezaba el escrutinio, antes de que este concluyera.

Trump aseguró en la entrevista que se declarará vencedor "solo cuando haya una victoria", y que no tiene ninguna intención de "jugar" con los resultados.



Trump llega a estas elecciones con una ligera desventaja de 7,2 puntos porcentuales frente a Biden en las encuestas nacionales, pero debido al sistema electoral estadounidense, todo dependerá de los resultados en un puñado de estados bisagra.