Trump tacha de "izquierda radical" a manifestantes de Minneapolis y pide mano dura

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, pidió este sábado mano dura contra los manifestantes en Minneapolis, a los que tachó de ser de "la izquierda radical", y expresó a las autoridades estatales su disposición de enviar al Ejército para aplacar los disturbios durante las protestas contra la muerte de George Floyd.

"Tenemos el Ejército preparado y dispuesto. Si quieren llamar al Ejército, podemos tener las tropas sobre el terreno muy rápido", dijo Trump en declaraciones a los periodistas en Washington, antes de partir hacia Florida para asistir al lanzamiento al espacio desde Cabo Cañaveral de la misión Demo-2 de la NASA y SpaceX.

