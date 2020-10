Turquía anuncia medidas legales a Charlie Hebdo por caricatura de Erdogan

El Gobierno turco anunció que tomará las medidas "legales y diplomáticas necesarias" contra la revista francesa Charlie Hebdo, por haber publicado una caricatura del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Turquía tomará todas las medidas legales y diplomáticas necesarias en respuesta a una caricatura del presidente Tayyip Erdogan en el semanario satírico francés Charlie Hebdo", señaló la presidencia turca en un comunicado enviado a los medios.

"Nuestra lucha continuará hasta el final, de una forma sana pero decidida, ante estas medidas maliciosas e insultantes", añade la nota.

Ya ayer, martes, Erdogan interpuso una denuncia contra el diputado ultraderechista neerlandés Geert Wilders por haber difundido una caricatura del mandatario turco que lo muestra con una bomba en la cabeza.

French satirical magazine Charlie Hebdo responds to President of Turkey #Erdoğan after he attacked France. pic.twitter.com/eCjixtGit6