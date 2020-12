Turquía exigirá prueba negativa de covid-19 a todos los viajeros

A partir del 30 de diciembre, el mismo documento se exigirá también a los viajeros que llegan por tierra o por mar, y la medida se mantendrá inicialmente hasta el 21 de marzo.

"Quienes no disponen de un test PCR negativo no podrán subir a aviones con destino a Turquía", advierte la nota, aunque apunta en la siguiente frase que "quienes no pueden mostrar un test en el control de entrada al país quedarán confinados en cuarentena en su domicilio".