El reconocido chef colombiano Óscar René González, se refirió a las dos cenas especiales en las que participó a propósito de la conmemoración de los 200 años de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

En diálogo con RCN Mundo, el cocinero dijo que una de las celebraciones tuvo lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Allí se llevó a cabo una ceremonia y una muestra cultural que incluyó música, danza, canto y por supuesto el componente gastronómico en el que se mostraron seis platos diferentes en representación de las regiones del Amazonas, Orinoco, Caribe, Pacífico, al igual que de los Andes Orientales y Occidentales y el Macizo Colombiano.

Óscar René González también fue el encargado de deleitar a los invitados de un segundo evento realizado en la sede de la Embajada de Colombia en Washington, en el que se presentaron productos más típicos de Colombia como las empanaditas de pipián, chorizos artesanales y la arepa santandereana, en homenaje a su departamento.

Lea también: Caricaturista 'Bacteria' ganó el World Press Cartoon: “Soy el primer colombiano en quedar en primer puesto”

“Teníamos que hacer unos pasabocas por regiones y fue algo difícil porque allá solo me dejaban observar y hacer el menú, porque los chicos del Kennedy Center fueran los que coordinaron”, resaltó.

Agregó que "también estuve a cargo de una cena en la casa del embajador. Yo estaba en los dos lugares y cada que venía al momento de probar los platos en el Kennedy, pues no me sabía Colombia. Me tocó hablar con el sindicato para que me diera la autorización de tocar al menos y cocinar”, afirmó.

“Así fue como logramos unos pinchos de pescado en salsa de carambolo, tostadas de plátano con chuyaco de guanábana y unos deliciosos langostinos a la caribeña con un ají aguacate santandereano. Tuvimos muchas variedades de nuestra cocina tradicional colombiana”, destacó.

Lea también: El escritor colombiano Felipe Forero recibe premio de cuento en España