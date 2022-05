Ucrania advierte que la guerra puede prolongarse al menos hasta final de año

La inteligencia ucraniana considera que la guerra puede prolongarse al menos hasta finales de 2022 pues el presidente ruso, Vladímir Putin, no está dispuesto a renunciar a sus planes de conquista y sí a una confrontación prolongada contra Ucrania.



"Putin no renuncia a sus planes, esta guerra se prolongará", dijo Vadym Skibitsky, funcionario de la inteligencia militar, en declaraciones de prensa.

Skibitsky sostuvo que Putin no quiso escuchar a aquellos que trataron de disuadirlo de poner fin a la guerra y ahora tampoco escucha a los que quieren detenerla.



"Él no confía en nadie, no escucha a nadie. Tiene sus propios planes para la restauración del imperio ruso", aseguró. "Su plan es gobernar Rusia hasta su muerte, ha descartado un escenario que contemple un sucesor", añadió.



Los planes inmediatos rusos, según el funcionario, parecen ser cercar al ejército ucraniano y llegar a las fronteras de los territorios ocupados.



Ya antes expertos occidentales habían advertido que Rusia se estaba preparando para una guerra prolongada y habían hablado de una "guerra de desgaste".

Al menos 4.000 muertos

Las estadísticas que diariamente actualiza la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan este viernes que al menos 4.031 civiles han muerto en la guerra de Ucrania y otros 4.735 resultaron heridos.

La oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet puntualizó, como en jornadas anteriores, que el cálculo es parcial, ya que no se tiene acceso a muchas zonas de fuertes hostilidades, por lo que la cifra real podría ser mayor.

Entre los fallecidos confirmados hay al menos 995 mujeres y 261 niños, y entre los heridos son menores de edad 406, de acuerdo con el recuento de Naciones Unidas.

La mayoría de las víctimas civiles se debieron a ataques con artefactos explosivos de amplia área de impacto, incluidos proyectiles de artillería pesada y propulsados por lanzacohetes, misiles y bombardeos aéreos, indicó el organismo de la ONU.

El derecho internacional considera que los ataques perpetrados contra civiles e infraestructuras no militares en un conflicto pueden constituir crímenes de guerra.