Ucrania: En medio de esfuerzos diplomáticos por tensión EE. UU. envía tropas a Europa

En medio de declaraciones entregadas este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un pequeño despliegue de tropas en Europa del Este, manteniendo así la presión sobre el líder ruso, Vladimir Putin, en medio de la tensión generada ante la posibilidad de una invasión a Ucrania. Estas afirmaciones se dan luego de que altos funcionarios del Pentágono respaldaran los esfuerzos diplomáticos.

Desde la secretaría de Defensa de Estados Unidos se estimó que con más de 100 mil soldados concentrados en la frontera con Ucrania, Rusia tiene suficientes fuerzas para una invasión, destacando que un conflicto entre Kiev y Moscú "no es inevitable", mientras aún hay tiempo y espacio para la diplomacia.

Frente a esto el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llamó a los occidentales a no sembrar el "pánico" sobre el riesgo de una invasión rusa a su país, mientras que Putin, y el presidente francés, Emmanuel Macron, coincidieron en la "necesidad de una desescalada".

Puede leer: Se derrumba puente en Pittsburgh antes de la visita de Joe Biden a la ciudad

Mientras se han conocido estos anuncios, en Londres, el primer ministro Boris Johnson dijo estar "decidido a acelerar los esfuerzos diplomáticos y fortalecer la disuasión para evitar un derramamiento de sangre en Europa", según una portavoz de Downing Street el viernes por la noche. Johnson debe reunirse en los próximos días con Putin, antes de un viaje a la región.

Por su parte, se espera que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegue a Kiev el martes. "Polonia apoya a Ucrania para evitar la agresión rusa", anunció el portavoz del gobierno polaco, Piotr Muller, en la red Twitter.

Zelenski recalcó en Kiev que "la probabilidad de ataque existe" pero "no hay ninguna escalada superior a la que ya existía" el año pasado. Así, pidió a Rusia que "tome medidas para demostrar" que no va a atacar, según un comunicado de prensa de Kiev, añadiendo que el mayor riesgo que corre Ucrania no es la amenaza de invasión, sino una desestabilización de la situación interna.

Le puede interesar: Primer ministro israelí dice haber recibido amenazas de Benjamin Netanyahu

Durante una conversación con el presidente francés el viernes, Zelensky llamó a "multiplicar las reuniones y negociaciones mientras exista un clima propicio para el diálogo", señaló la nota. "Mientras continúen los esfuerzos diplomáticos, la probabilidad de una escalada disminuye", dijo Zelenski.