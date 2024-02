Ucrania está limitada por falta de munición y misiles de largo alcance: Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que las acciones de las tropas de su país en el frente solo están limitadas por la falta de munición y misiles de largo alcance de Occidente, lo que permite a Rusia adaptarse a la situación en el campo de batalla.



"Ucrania ha demostrado que puede obligar a Rusia a retirarse y que es capaz de restaurar las reglas. Podemos recuperar nuestra tierra y (el presidente ruso, Vladímir) Putin puede perder, esto ya ha ocurrido más de una vez en el campo de batalla", afirmó Zelenski durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich.



"Nuestras acciones solo se ven limitadas por la eficacia y el alcance de nuestra fuerza. Avdivka es la prueba", dijo, tras retirarse anoche las tropas de Kiev de la ciudad oriental.

Desafortunadamente, añadió Zelenski, "mantener a Ucrania en un (estado de) déficit artificial de armas, especialmente en cuanto a la artillería y capacidades de largo alcance, permite a Putin adaptarse a la actual intensidad de la guerra", lamentó.



También sostuvo que, los sistemas antiaéreos Patriot y otros occidentales "cualquier misil ruso puede ser derribado".



"Si tenemos suficientes en Ucrania podremos lograr que millones de personas, refugiados vuelvan", afirmó, al tiempo que agradeció a los países la acogida de sus compatriotas que huyeron de la guerra.



El mandatario ucraniano dijo que "el autodebilitamiento" de la democracia al no actuar con suficiente rapidez contra una Rusia que desafía el orden mundial mundo basado en las reglas, "socava nuestro resultado conjunto" para luchar contra esta amenaza.



Rusia, afirmó Zelenski, solo tiene una sola ventaja militar específica en estos momentos, que es la devaluación total de la vida humana" en el campo de batalla y de sus oponentes.



"Putin asesina a cualquiera que él quiere, ya sea un líder opositor o cualquier otro", dijo, refiriéndose a la muerte en prisión del líder opositor ruso, Alexéi Navalni.

"Después del asesinato de Navalni es absurdo percibir a Putin como el supuesto jefe de Estado legítimo de Rusia", recalcó.



En opinión de Zelenski, el mandatario ruso solo tiene dos opciones: "estar en el trullo en La Haya o ser asesinado por alguno de sus cómplices que ahora están matando para él".



"Todos tenemos que hacer todo lo posible para derrotar al agresor. Por favor, recuerden todos, los dictadores no se van de vacaciones. El odio no sabe de pausas, la artillería no queda silenciada por temas de procedimientos. Los combatientes necesitan suficiente fuerza y no debemos tener miedo a la derrota de Putin, es una amenaza para todas las naciones libres", recalcó.



"Por favor no temamos la derrota de Putin y la destrucción de su régimen. Trabajemos juntos para destruir lo que él representa. Es su destino de perder no el destino del orden mundial basado en las reglas", afirmó.



"Si no le derrotamos ahora, no importará quién será el presidente de Rusia, porque cualquier nuevo dictador ruso recordará cómo retener el poder al anexionar territorios, asesinar a gente y destruir el orden mundial", agregó.

También pidió a Europa seguir construyendo su propia defensa.



"Estaba el mito de que Europa era demasiado débil para defenderse a sí mismo. Pero Europa se ha convertido en una fuerza global. Europa ahora demuestra que nuestra comunidad merece ser llamada Euroatáltica", sostuvo.



"Quizás Europa está ante tiempos en los que la cuestión de invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN no será una pregunta ya para Washington, sino para las capitales europeas", recalcó sobre la provisión de la Alianza Atlántica que establece que un ataque contra uno de los aliados es uno contra todos; una máxima que ha vuelto a cuestionar el expresidente estadounidense Donald Trump, favorito en las primarias republicanas para las próximas elecciones presidenciales norteamericanas.