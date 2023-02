Ucrania nunca será una victoria para Rusia: Biden

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, se pronunció este martes desde Polonia y ratificó todo su apoyo a Ucrania frente a la guerra con Rusia que esta a pocos días de cumplir un año.

''Kiev es fuerte, Kiev tiene la cabeza en alto, y lo más importante Kiev es libre'', afirmó Biden.

Biden además aseguro que los autócratas solo entienden una palabra.

''Estamos viendo hoy otra vez lo que el pueblo de Polonia y la gente en toda Europa vivió durante décadas, el hambre de los autócratas no puede ser saciada, hay que oponerse a ella, no, no, no. No tomarás mi país, no me quitaras la libertad, no tomarás mi futuro", dijo Biden en referencia a Rusia.

Lea además: OTAN ayudará a Ucrania a comprar armas para combatir a Rusia

Frente a las declaraciones de Vladímir Putin en su discurso del estado a la nación, contra Occidente, Biden hizo referencia y aseguró que no quieren destruir a Rusia.

"Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia", afirmó Biden.

Entre tanto Joe Biden, anunció que Estados Unidos ejercerá de anfitrión en la cumbre de la OTAN del próximo año.

Cabe destacar, que entre el público había ciudadanos polacos y refugiados ucranianos, quienes sin importar el frío y llevar horas esperando ondeaban las banderas de sus países y de Estados Unidos, incluso la de Rusia mientras escuchaban hablar al presidente norteamericano.

Le puede interesar: Nuevo terremoto de 6.4 grados sacude a Turquía

Según la agencia EFE, el castillo donde el presidente Joe Biden pronunció su discurso fue uno de los escenarios del levantamiento de Varsovia de 1944 contra la Alemania nazi que entonces ocupa el país.

El edificio estaba decorado con múltiples banderas estadounidenses, polacas y ucranianas, además de estar iluminado en amarillo y azul, los colores de Ucrania.