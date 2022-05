Ucrania pronostica el fin de la guerra con Rusia antes de que acabe el 2022

La guerra en Ucrania alcanzará un "punto de inflexión" en agosto y Rusia será derrotada "antes de fin de año", pronosticó el jefe de la inteligencia militar ucraniana, asegurando que Kiev logrará recuperar todo su territorio.

La victoria "no será fácil", pero "llegará", declaró Kyrylo Budanov en una entrevista a la televisión británica Sky News el viernes. Durante la emisión, aparecía tranquilo y se mostró "optimista" acerca de la evolución actual del conflicto.

"El punto de inflexión tendrá lugar en la segunda parte de agosto" y "la mayoría de las operaciones militares se acabarán para finales de año", pronosticó.

Lea también: El Rover Curiosity capta lo que parece ser una “puerta” en Marte

Terminada la guerra, "restableceremos el poder ucraniano en todos los territorios que perdimos, incluido Donbás y Crimea", aseguró.

Interview of the head of Ukrainian military intelligence, Kyrylo Budanov, with Sky News:

- The turning point will come in the second half of August.

- We will reach our administrative borders.

- This will lead to a change in the political leadership of the Russian Federation. pic.twitter.com/Q4rUZzLKho