UE abre investigación a AliExpress por presunta venta de medicamentos falsos y productos ilegales

La Comisión Europea (CE) anunció hoy que ha solicitado al gigante chino del comercio electrónico AliExpress, filial de la megaempresa Alibaba, que detalle las medidas que está tomando para evitar la distribución de productos ilegales y, en particular, de medicamentos falsos.

El requerimiento del Ejecutivo comunitario se basa en la Ley de Servicios Digitales de la UE, normativa en virtud de la cual Bruselas ha pedido recientemente explicaciones a varias plataformas de redes sociales, como Meta, X o TikTok, sobre cómo luchan contra la manipulación informativa.

"La ley no trata sólo de discursos de odio, desinformación y ciberacoso. También está ahí para garantizar la eliminación de productos ilegales o inseguros vendidos en la UE a través de plataformas de comercio electrónico, incluido el creciente número de medicamentos y productos farmacéuticos falsos y potencialmente mortales que se venden en línea", declaró en un comunicado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

La Ley de Servicios Digitales de la UE, además, permite imponer multas si las empresas aportan "información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud de información".

La Comisión Europea espera que AliExpress proporcione la información solicitada antes del próximo 27 de noviembre, y a partir de entonces el Ejecutivo comunitario "evaluará los próximos pasos".

Bruselas recordó que la normativa comunitaria obliga a AliExpress, al tratarse de una gran plataforma digital, a cumplir con una serie de requisitos, como "la evaluación y mitigación de los riesgos relacionados con la difusión de contenidos ilegales y nocivos y cualquier efecto negativo en el ejercicio de derechos fundamentales".

El riesgo de consumir medicamentos falsos

Ingerir medicamentos fraudulentos puede ocasionar graves consecuencias sobre la salud, tanto a corto como a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha documentado casos de discapacidad, aunado a ello, dichos productos contribuyen al aumento de las enfermedades resistentes a los fármacos.

Para identificar un producto falso, es necesario remitirse al registro sanitario. Si no existe tal registro, es probable que no sea auténtico. También es necesario comprobar que no tenga menos o más componentes que el medicamento habitual, o si estos son distintos.

También hay medicamentos adulterados, en estos se pueden utilizar medicamentos originales en los cuales se altera desde la caducidad, etiquetas, empaques, para hacerlo parecer otro medicamento o a un medicamento caduco ampliar su caducidad.

Si por error o desconocimiento se consumen algunas de estas sustancias es imperioso avisar al médico de cabecera. "Es el primero que debe de estar enterado y quien puede ayudarle a hacer la notificación de la reacción adversa en caso de haber alguna, pero también deben de contactar al laboratorio fabricante del medicamento original, quienes pueden hacer la denuncia sanitaria ante las autoridades por sospecha de falsificación” señaló el doctor Carlos Barrón, para el medio Excelsior de México.