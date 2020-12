Un año después de los primeros casos, Wuhan hace vida normal pero no olvida

Esta última semana de diciembre se cumple un año desde que se registró existencia de los primeros casos de coronavirus en Wuhan, región de Hubei, y las medidas de prevención contra la covid son casi un recuerdo en esa ciudad china, aunque sus residentes no olvidan ni se dejan de preguntar cómo comenzó a propagarse una pandemia que aún tiene en jaque a todo el planeta.

Sin casos por contagio local desde mediados de mayo, en el transporte público de la capital provincial de Hubei, situada en el centro del país asiático, ya no es necesario presentar códigos de salud de reconocimiento rápido (QR) que garantizan que una persona no está infectada, y el uso de mascarillas se ha ido reduciendo desde el confinamiento masivo al que se sometió la ciudad el pasado enero.