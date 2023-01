El Presidente de la República, Gustavo Petro, planteó este miércoles, ante el Foro Económico Mundial de Davos, un capitalismo descarbonizado para enfrentar la crisis climática y evitar la extinción del planeta.

Así lo propuso en la sesión ‘Liderando la carga a través de la nueva normalidad de la Tierra’, dentro de la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

“¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar?”, se preguntó el Presidente Petro, y añadió que “si la respuesta es negativa, estamos perdiendo el tiempo, mientras nos acercamos al punto de no retorno”.

El Jefe de Estado subrayó que el capitalismo “ha provocado una especie de anarquía global de capitalismos, de capitalistas individuales empresariales que tratan de maximizar su ganancia”, que se basa en el carbón, el petróleo y el gas como fuente de energía.

Por ello propuso “un capitalismo descarbonizado, el capitalismo que podría superar la crisis climática”, que tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir.

“Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Cero emisiones”, indicó.

El presidente Petro añadió que eso significa que las cumbres climáticas, conocidas como COP, tienen poder vinculante.

Anotó que, si un Estado evade el tratado de la Organización Mundial del Comercio, tiene una sanción, y “en cambio, lo que deciden las COP son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta, son apenas consejos”.

Por ello pidió “que dentro de un capitalismo descarbonizado las COP tengan poder vinculante, es decir que sus decisiones sean órdenes”, lo cual “implicaría que los tratados de la Organización Mundial del Comercio, que los tratados del Fondo Monetario Internacional, se pueden supeditar a los acuerdos del clima y no al revés”.

El Presidente Petro habló también de la financiación de la transición, y dijo que en la reciente COP27 reclamó una fórmula para la adaptación y mitigación de la crisis climática, y la respuesta de varios líderes mundiales fue que la solución era endeudarse.

“Hoy todos los países están sobre endeudados. ¿Cómo nos vamos a endeudar más para hacer la transición?”, subrayó, y reiteró la importancia de mecanismos para canjear deuda.

“Estos temas, que abordaría un capitalismo descarbonizado, hoy no están en la discusión. Y mientras no estén, no hay capacidad humana para pasar a una economía descarbonizada”, puntualizó el mandatario.

