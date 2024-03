Un juez en Estados Unidos retiró este miércoles seis de los 41 cargos del caso penal en el estado de Georgia contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) y otros imputados, que están encausados por interferir en el proceso electoral de 2020.



Cada uno de los cargos desechados se relaciona con las gestiones de Trump y algunos de los otros encausados, incluido el exalcalde Nueva York Rudy Giuliani y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows.



El de Georgia es uno de los cuatro casos penales en los que Trump está imputado en pleno año electoral y, según expertos, el que más podría perjudicar al exgobernante.

La decisión del juez encargado del caso, Scott McAffee, que dijo que los cargos que optó por archivar no estaban suficientemente argumentados, tomó por sorpresa a las partes.



Según McAffee, estos cargos de la Fiscalía "tienen una carencia fatal de detalles".



Entre los cargos archivados, hay uno relacionado con la llamada que Trump hizo a la máxima autoridad electoral de Georgia, Brad Raffensperger, pidiéndole que "buscara" los votos que le faltaban para superar a Joe Biden en el estado.



No obstante, el magistrado mantiene por el momento el cargo de organización criminal contra Trump y los otros 18 imputados en el caso, un tipo de acusación que normalmente se ha usado a nivel federal contra la mafia.



Según las acusaciones, Trump y sus colaboradores presionaron a funcionarios del Gobierno de Georgia para que alteraran los resultados de los escrutinios en los comicios que el entonces mandatario perdió por poco menos de 12.000 votos.



El abogado del expresidente en el caso de Georgia, Steve Sadow, dijo que el juez tomó la decisión correcta y que "toda la acusación contra Trump es política, constituye una interferencia electoral y debería ser archivada".



La decisión judicial es un golpe contra el caso penal de Georgia, que ahora mismo también está a la espera de que el magistrado determine si la fiscal principal en el caso, Fani Willis, pueda seguir o no en la causa.

Willis pende de un hilo por haber mantenido una relación romántica inapropiada con otro fiscal al que ella misma contrató.



La de Georgia es una de las cuatro imputaciones penales contra Trump. El primer juicio en celebrarse podría ser el que enfrenta en Nueva York por supuestos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, fijado por ahora para el 25 de marzo.



Además, para el 20 de mayo está programado el proceso en Florida, en el que está acusado de haber almacenado ilegalmente material clasificado en su mansión de Mar-a-Lago tras abandonar el poder.



Finalmente, Trump enfrenta otro caso federal en Washington por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, una causa que ahora mismo depende de que el Tribunal Supremo decida si el expresidente tenía inmunidad durante el suceso.