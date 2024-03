Un mes lleva desaparecido un colombiano en México

Un mes completa la desaparición de un neivano en el país mexicano, luego de viajar por medio de un paquete turístico, con la esperanza de cumplir el sueño americano y ayudar así a su familia.

Hasta el momento no se ha sabido nada del paradero del huilense. Lo que sería un viaje soñado para iniciar una nueva vida con mejores oportunidades económicas, se convirtió en una pesadilla.

El neivano Luis Fernando Murcia, viajó el 6 de febrero desde Bogotá, luego de comprar un paquete turístico con cinco personas más, el cual lo llevó hacia México, donde estuvo dos días específicamente en Cancún; desde allí mantenía en contacto con su familia.

De esta manera, para el 9 de febrero Luis Fernando, junto con los demás viajeros, continuaron su viaje rumbo hacia los Estados Unidos, donde tenían que pasar por el desierto mexicano, el cual divide estos dos países, en ese momento su familia no volvió a tener comunicación con el neivano.

Estafani Vargas, sobrina de Luis Fernando, indicó que “luego de cinco días en el que no supimos nada de él, cuatro de sus compañeros de viaje, llegaron a Bogotá y se comunicaron con su esposa, indicándole que nunca llegaron a Estados Unidos, porque unos hombres encapuchados y con armas llegaron en una camioneta y se llevaron a mi tío y a otro más, los otros alcanzaron a huir”.

Desde ese momento, inició el calvario de la familia neivana, al no tener absolutamente ningún indicio que les informara si estaba o no con vida. Una búsqueda que hasta el momento no tiene descanso, sin embargo su familia no pierde la fe de tenerlo de nuevo en su hogar.

“Seguimos buscando a mi tío, lo queremos de nuevo con nosotros, por eso mismo también estamos buscando la ayuda de parte de las autoridades colombianas y mexicanas, para que no nos dejen solos, sino que por el contrario se haga la búsqueda y no quede como otra persona más desaparecida en la zona fronteriza”, indicó la sobrina.

Asimismo, denuncian la poca efectividad y diligencia de parte de las mismas autoridades, ya que el proceso que se debe realizar para empezar la búsqueda a nivel internacional, al parecer sería muy demorado y con mucho papeleo.

“Queremos que las entidades pertinentes nos den una respuesta sobre mi tío, porque eso por correo ha sido muy difícil y poco operante, somos personas humildes, él se fue buscando un sueño y terminó quien sabe dónde y en las manos de quien sabe quiénes. No sabemos nada de él, y eso nos preocupa, queremos que esté bien, que esté con vida”, agregó Estefani.

Su esposa y dos hijas de 12 y 22 años de edad respectivamente, continúan con la esperanza de tener información sobre Luis Fernando, esperando con el corazón en la mano su pronto regreso, un mensaje o escuchar su voz, para saber que todo está bien.