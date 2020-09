Recientemente, la Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó -gracias al trabajo de un equipo de astrónomos- el instante en que un meteorito golpeó la atmósfera de la Tierra y cambia de curso para regresar al espacio.

El hecho quedó registrado en una grabación que se popularizó rápidamente por las redes sociales y abrió todo un debate entorno a este tipo de fenómenos.

Según confirmó ESA en su cuenta oficial de Twitter, el meteorito cayó entre el norte de Alemania y los países bajos. Sin embargo, cuando tocó a la atmósfera no se convirtió en una estrella fugaz como suele pasar.

"Un meteoroide es típicamente un fragmento de un cometa o asteroide que se convierte en un meteoro (una luz brillante que atraviesa el cielo) cuando ingresa a la atmósfera. La mayoría se desintegra, posiblemente con piezas que llegan al suelo como meteoritos", explicó ESA.

Y agregaron: "Este afortunado visitante, sin embargo, no bajó lo suficiente para quemarse por completo y logró escapar nuevamente, solo rozando los bordes del escudo protector gaseoso de nuestro planeta".

Todo este fenómeno fue registrado por las cámaras de la Red Global de Meteoritos. "Un proyecto que tiene como objetivo cubrir el mundo con cámaras de meteoritos y proporcionar al público alertas en tiempo real, creando una imagen del entorno de meteoritos alrededor de la Tierra", explicaron.

