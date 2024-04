Una explosión sacudió la base militar de Calso en la provincia de Babilonia, al sur de Bagdad, la noche del viernes, resultando en la muerte de al menos una persona y dejando a varias más heridas. La base es conocida por albergar a las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, o Hashed al-Shaabi, una coalición de grupos armados proiraníes.

Según informaciones proporcionadas por una fuente del Ministerio del Interior y un oficial militar a The Times of Israel, la explosión no fue precedida ni acompañada por la detección de drones o aviones de combate en el espacio aéreo, lo que intensifica las dudas sobre la naturaleza y el origen del incidente.

El grupo Hashed al-Shaabi confirmó en un comunicado que la "explosión" había causado "pérdidas materiales" en sus instalaciones y afirmó que investigadores ya se encuentran en el lugar evaluando los daños y las posibles causas del siniestro. Sin embargo, detalles específicos sobre el número de heridos aún no han sido divulgados.

"La explosión afectó a equipos, armas y vehículos", detalló la fuente del ministerio, describiendo un escenario de destrucción significativa dentro de la base militar. Aunque las causas exactas del incidente siguen siendo objeto de especulación, las autoridades no han señalado aún a un responsable claro.

En una pronta respuesta a las especulaciones, el ejército estadounidense, a través de un comunicado publicado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en la plataforma X, negó cualquier implicación: “Estados Unidos no ha llevado a cabo ataques aéreos en Irak hoy”, reiterando que los informes de un supuesto ataque estadounidense “no eran ciertos”.

El contexto de esta explosión es particularmente tenso, dado que algunos grupos dentro de las PMF han ejecutado ataques contra las fuerzas estadounidenses basadas en Irak y Siria en meses recientes. Dichos ataques, según declararon, fueron represalias por el apoyo de Washington a Israel en su conflicto con Hamás en Gaza.

En relación con rumores de una posible conexión israelí con el incidente, un funcionario israelí aseguró a CNN que Israel no tiene relación con las explosiones en Irak. Del mismo modo, las Fuerzas de Defensa de Israel se abstuvieron de comentar sobre la información circulante en medios extranjeros.

El Hashed al-Shaabi, que fue formado originalmente para combatir al grupo terrorista Estado Islámico, ahora forma parte del aparato de seguridad regular de Irak. La integración de este grupo a las fuerzas de seguridad ha sido tanto un punto de estabilidad como de controversia debido a sus fuertes vínculos con Irán y su influencia política dentro del país.

Las circunstancias alrededor de la explosión en la base de Calso permanecen confusas. "El incendio continúa y continúa la búsqueda de heridos", señaló el oficial militar, subrayando la grave situación en el lugar del siniestro.