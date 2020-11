Una relajante partitura logró controlar a cientos de monos hambrientos que ya se salían de control en un templo de Tailandia, debido a la falta de alimentos que se presenta desde hace unos meses por cuenta de la pandemia que afectó el turismo en este lugar.

Un video compartido en Twitter muestra la estrategia a la que recurrió Paul Barton, un pianista británico de 59 años, para ayudar a apaciguar a estos animales, a quienes les ha impactado fuertemente la pandemia.

Según un informe de Reuters, el músico llevó su instrumento hasta un antiguo templo ubicado en la provincia tailandesa de Lopburi, donde decidió tocar partituras como una terapia para relajar los ánimos de estos animales que comienzan a variar su comportamiento y ser cada vez más hostiles, ante el hambre y la falta de alimentos para saciarla.

La música demostró ser eficiente para calmar a los cientos de animales que habitan este templo, por lo que Barton se animó a aplicarlo como terapia a través de un proyecto con que el que busca llamar la atención sobre este problema.

En el video se puede observar cómo, poco a poco, los monos enfocan su atención en el artista y su música para terminar disfrutando de un concierto con música clásica, en medio de su juego con el instrumento y la lucha del músico por no perder la concentración.

"Me sorprendí al verlos devorar mi música, mientras yo estaba tocándola", comentó Barton, al tiempo que añadió que su proyecto "es una oportunidad excelente para ver a los animales salvajes, siendo ellos mismos".

