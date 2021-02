Unión Europea recomienda pedir prueba PCR negativa a los viajeros

Otro criterio es que haya "una tendencia estable o decreciente de nuevos casos durante ese período en comparación con los 14 días anteriores", así como "más de 300 pruebas por cada 100.000 habitantes en los 7 días anteriores, si los datos están disponibles para el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC)".



Por último, antes de permitir el levantamiento de las restricciones habrá que asegurarse de que el país no tenga "más del 4 % de pruebas positivas entre todas las pruebas de covid-19 realizadas en los 7 días anteriores".

Asimismo, se deberá tener en cuenta la naturaleza del virus presente en un país, en particular si se han detectado variantes preocupantes.



Según las recomendaciones, también se puede tener en cuenta la respuesta general a la covid en ese país, en particular la información disponible sobre aspectos como la vigilancia, el rastreo de contactos, la contención, el tratamiento y la notificación, así como la fiabilidad de la información disponible y las fuentes de datos.

Reintroducción de restricciones



Cuando la situación epidemiológica empeore rápidamente y, en particular, cuando se detecte una alta incidencia de variantes preocupantes del virus, las restricciones de viaje para desplazamientos no esenciales podrán reintroducirse rápidamente.



En las mismas circunstancias, los Estados miembros también podrán limitar temporalmente las categorías de viajeros esenciales. "Los viajes justificados por razones imperiosas deberían seguir siendo posibles", señala el comunicado.



Para el personal de transporte, trabajadores del mar y transfronterizos, los Estados miembros no deberían exigir más que una prueba rápida de antígenos negativa a la llegada, aunque si hay una alta incidencia de variantes preocupantes, al personal de transporte se le podrá exigir una prueba rápida de antígenos antes de la salida.