Unos 200 colombianos varados en Australia piden ayuda para regresar al país

Cerca de doscientos colombianos, que están confinados en Australia, lanzaron un S.O.S. para que el Gobierno nacional los ayude a regresar al país, en medio de la emergencia por el coronavirus en el mundo.

El grupo, que está conformado por estudiantes y turistas -entre otros-, asegura que no tiene los medios económicos y legales para seguir subsistiendo en ese país, pese a la poca probabilidad de viajar a Colombia por el Covid-19.

Lea también: Doce horas de detención y multa de un millón de pesos a quien viole aislamiento en Soacha

Algunos de ellos aseguran que sus visas y permisos expiraron y no pueden conseguir trabajo; otros afirman que no cuentan con recursos para subsistir mientras que varios relatan que ya no tienen techo en donde quedarse.

"Tenemos casos de personas que son mayores de edad que están como turistas, tenemos casos de estudiantes que ya habían cancelado visas y ya tenían vuelos para Colombia", relató una colombiana.

"Estoy con una visa puente que no me permite trabajar ni estudiar porque me la negaron y realmente no tengo una solución por parte de Australia; de la embajada no me han dicho nada", contó una estudiante.

Un joven estudiante contó en RCN Radio que "ya no tengo la forma de estar acá. El contrato que tenía del apartamento se vence este próximo mes de abril y no tengo la manera de buscar otra ubicación en dónde quedarme".

Ante esto, aseguran que se han contactado entre ellos mismos y crearon un grupo de WhatsApp por medio del cual se comparten información y se comunican durante la emergencia.

Lea acá: Dos capturados por intentar saquear joyería en medio de aglomeraciones en Bogotá

Han pedido al Gobierno Nacional que implemente alguna estrategia con el fin de poder regresar a Colombia y evitar contagios en la población colombiana que se encuentra en ese país y que no ha podido salir.

Finalmente, expresaron su preocupación por las cifras del virus. Dijeron que esperan no tener contagiados entre ellos y que su situación se estabilice.