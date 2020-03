Urgen a gobernador evitar que Florida sea el nuevo foco de contagio en EE.UU.

Cerca de una decena de congresistas estadounidenses le pidieron este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, declarar de "inmediato" el confinamiento en el estado para evitar que se convierta en "el nuevo foco" del Covid-19 en Estados Unidos.



Además, el ex vicepresidente Joe Biden solicitó a DeSantis extremar las medidas contra el nuevo coronavirus en Florida, donde una veintena de personas ha muerto, y más de 240.000 personas han firmado una petición por internet en la que le piden "el cierre total de Florida".



"El sur de la Florida se dirige rápidamente a convertirse en el próximo gran epicentro de esta epidemia, y en este momento, estamos peligrosamente atrasados", se lamentó la congresista de origen ecuatoriano, Debbie Mucarsel-Powell.

Lea aquí: Nueva York superó los 30.000 casos de coronavirus

Ella y otros ocho congresistas demócratas que representan a Florida, entre ellos, Ted Deutch, Donna Shalala y Debbie Wasserman Schultz, enviaron una carta a DeSantis solicitándole la orden.



"Florida ahora tiene casi 1.500 casos. Sin embargo, a diferencia de muchos otros estados con más de 1.000 casos, no tiene una orden estatal de confinamiento", se quejó Mucarsel-Powell.



Señalaron que "una orden estatal de refugio en el lugar" protegerá a los floridanos, en particular a las personas mayores y a aquellos con problemas de salud crónicos, y ayudará al sistema de atención de la salud, que ya está recargado.



Biden, candidato presidencial que lleva la delantera en las encuestas y en el número de delegados en las primarias, criticó en una declaración pública la respuesta de DeSantis a la pandemia.



"Mientras que otros estados grandes continúan tomando medidas fuertes, urgentes y radicales para detener la propagación de Covid-19, Florida no lo ha hecho", dijo el demócrata.



Los congresistas de Florida dijeron que entienden "las graves consecuencias económicas" del confinamiento, pero no hacerlo "solo exacerbará esos impactos".



DeSantis por su parte manifestó este miércoles que es "inapropiado" aplicar la cuarentena a nivel estatal por el Covid-19 debido a los "efectos secundarios", como la pérdida de empleos en lugares que no están afectados.



Por otro lado, por los menos 240.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org donde le piden la cuarentena.



"Nuestras familias están en riesgo, por favor emita un cierre total para la Florida. Más de 100 residentes de la Florida son infectados a diario", señala.



DeSantis ha solicitado a los viajeros provenientes de Nueva York, el peor foco de contagio en el país, someterse a una cuarentena voluntaria de dos semanas.



"El epicentro del virus ha cambiado, primero fue en China, luego en Italia y ahora el epicentro está en Nueva York", indicó el gobernador.

Le puede interesar: Muertos en Italia son 7.503 y siguen bajando nuevos contagios

En Florida, el mayor número de casos detectados se ha situado en el sureste, siendo los condados de Miami-Dade y Broward los más afectados, por lo que gobiernos como los de Miami y Miami Beach han ordenado a los ciudadanos permanecer en sus casas.