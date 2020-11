Utqiagvik, la ciudad de EE.UU. que no verá la luz del sol por 66 días

El pasado 18 de noviembre la ciudad de Utqiaġvik, también conocida como Barrow, en Alaska, se quedó sin la luz del sol hasta 2021. Por 66 días esta población ubicada en el extremo norte de Estados Unidos vivirá un fenómeno denominado como la ‘noche polar’.

Sin embargo, Utqiaġvik, una ciudad dedicada al petróleo y a la caza, no pasará todos los días en oscuridad total, ya que durante seis horas el cielo podrá aclarar un poco, pero el sol seguirá por debajo del horizonte.

Este fenómeno se produce por la inclinación de la Tierra para esta época del año, en invierno, donde ciertas porciones de la superficie quedan en la sombra total, dejando ver una pequeña claridad. Solo hasta el 23 de enero los habitantes volverán a ver al astro rey.

Junto a la oscuridad que vivirán por más de dos meses, las personas de esta población también tendrán que adaptarse a las bajas temperaturas, pues pueden estar por debajo de los 20 grados bajo cero.

La ‘noche polar’ no es el único fenómeno que se vive en esta ciudad cada año. Los habitantes ya están acostumbrados a eventos que para muchos son extraños. Por ejemplo, desde finales de junio los atardeceres ocurren cada vez más temprano, aún más con la llegada del otoño.

En octubre esta región recibe solo 4 horas de luz solar cada día. El 18 de noviembre, último día del año con sol, las personas solo lo pudieron disfrutar durante 34 minutos.

Today marks the last sunset for Utqiagvik, Alaska (formerly known as Barrow) for 2020. The sun doesn’t rise above the horizon for another two months. pic.twitter.com/HAVt0KfmCK