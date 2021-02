Vacuna de Pfizer puede almacenarse hasta por dos semanas a entre -25 ° C y -15 ° C

Pfizer y BioNTech presentaron este viernes nuevos datos sobre su vacuna contra la covid-19 a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) que "demuestran la estabilidad de su vacuna cuando se almacena a una temperatura de entre -25 °C y -15 °C, la más habitual en los congeladores y refrigeradores farmacéuticos", según indica un comunicado de la farmacéutica estadounidense.

Los datos indican que se pueden almacenar los viales de la vacuna a estas temperaturas durante un total de dos semanas como alternativa o complemento al almacenamiento en un congelador de temperatura ultrabaja, que según los requerimientos iniciales de la farmacéutica, es entre -80 ºC y -60 ºC.

Today we shared new data with @US_FDA demonstrating the stability of our #COVID19 vaccine when stored at -25°C to -15°C (-13°F to 5°F), temperatures more commonly found in pharmaceutical freezers and refrigerators. https://t.co/IYwHmXrtHz