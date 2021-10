Vacunas covid en el mundo: Estados Unidos autoriza Pfizer para niños entre 5 y 11 años

Estados Unidos autorizó este viernes la vacuna contra la covid-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech para niños de 5 a 11 años, permitiendo de esta forma el inicio de una nueva etapa en la campaña de inmunización en noviembre, según había confirmado el gobierno de Joe Biden, y que concierne a 28 millones de niños.

Esta autorización de emergencia otorgada por la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) se produjo tras una cuidadosa revisión de los resultados de ensayos clínicos realizados por Pfizer en varios miles de niños.

"Como madre y como médico, sé que los padres, cuidadores, maestros y niños han estado esperando ansiosamente esta autorización", dijo Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, en un comunicado. "Vacunar a los niños pequeños contra la covid-19 es un paso adicional hacia el regreso a la normalidad", añadió.

Today, we authorized the emergency use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the prevention of #COVID19 to include children 5 through 11 years of age. https://t.co/Tz0S9s4eyz pic.twitter.com/dc18AWIHKQ