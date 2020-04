Vallecaucanos atrapados en India piden ayuda para regresar a Colombia

Laura Chacón es una caleña que junto a su pareja se encuentra encerrada en un hostal de Katmandú, Nepal, debido a la cuarentena por la pandemia de la COVID-19.

La joven trabajadora social de la Universidad del Valle, lleva cuatro meses en Asia, habiendo viajado a la India principalmente para hacer turismo y aprender inglés.

“Desde diciembre viajamos a la India, pero por la renovación de la visa, nos vinimos a Nepal porque quedaba cerca y estando acá, declararon la pandemia y nos quedamos atrapados”, dijo Laura.

Debido a que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el coronavirus, muchos países cerraron sus fronteras, entre ellos la India y Nepal, dejando alrededor de cien colombianos atrapados en esas naciones.

“En estos momentos nosotros no podemos salir a la calle, ni a la esquina, porque digamos las autoridades son muy insistentes en eso, no tanto en Nepal, pero en la India, las autoridades responden de manera represiva y violenta cuando ven a alguien en la calle”, relató Laura.

Sin embargo, el drama de los colombianos en esos países de Asia central no se restringe sólo a la pandemia, ya que muchos han sido víctimas de la xenofobia incrementada por la creencia de que los extranjeros son portadores de la COVID-19.

A través de un video viralizado en las redes sociales, un colombiano identificado como Hernando Dallos, mostró un aviso que les han puesto las autoridades en la puerta del hostal donde se están quedando. El letrero identificaría a las viviendas que están en cuarentena y a las personas que viven allí.

“Son un tipo de estigmatización, más xenofobia, de esta manera estamos viendo cómo las autoridades en India están segregando más a los colombianos, en las habitaciones nos colocaron estos letreros y nos obligaron a tomarnos la foto al lado del cartel y luego la publicaron en las redes sociales de la alcaldía local, como si fuéramos una verdadera amenaza”, dijo Hernando, quien está en Vrindavan a tres hora de Nueva Delhi.

En Mumbay, otra vallecaucana identificada como Jennifer Guarín, ha mandado un video pidiendo ayuda a las autoridades colombianas debido a la difícil situación que está pasando.

“Estoy sola, he tratado de buscar ayuda de mi embajada su respuesta es que no tienen presupuesto. He pasado días sin tomar ni comer nada, la xenofobia es fuerte, me han tratado de abusar sexualmente en varias ocasiones. Tengo los nervios destrozados, nuestra situación es incierta”, comentó Jennifer.

La joven tulueña agregó entre sollozos, “le pido encarecidamente al presidente y a la señora Claudia Blum que se pongan la mano en el corazón, que nosotros somos colombianos que tenemos una familia que nos espera, están esperando que pase una tragedia, somos colombianos, ¡por Dios!”.

Actualmente, en el portal Avaaz.com se ha abierto una petición de regreso a casa de colombianos atrapados en otros países que padecen xenofobia, que busca que el Gobierno Nacional ayude a los nacionales en el extranjero.