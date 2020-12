Venezolanos cuentan cómo reinventarse en pandemia y no sucumbir en el intento

El coronavirus ha hecho estragos a nivel mundial, pero en Venezuela ha tenido especial incidencia en el bolsillo. El consumo ha caído 25 %, un indicador que emerge en este séptimo año de recesión y el cuarto en hiperinflación.

A pesar del panorama, muchos venezolanos no se amilanaron y decidieron reinventarse bien sea para poder comer o para obtener ingresos.

Por ejemplo, Ignacio Alvarado, dueño de Libroria, una librería considerada como un museo en Caracas, con más de 80 mil ejemplares en sus depósitos, ha logrado trascender el mercado interno para ofrecer los textos en plataformas internacionales. Y es que con las restricciones es más fácil que venda un libro por internet con destino a Miami que en su mismo territorio.

“Yo pasé de vender en una tienda física, que tuve que cerrar por la situación económica, a vender fundamentalmente por Amazon, por Ebooks, por internet pues, o sea pase de abastecer el mercado local al detal, a ser internet vía Courier que mandó los libros”, destacó.

Señaló que fue la gran opción que encontró en medio de una pandemia que ha generado nuevas opciones, principalmente las digitales, aunque apunta que es un trabajo de hormiga.

“También me he volcado a las redes, tengo como cinco meses volcado especialmente a darme a conocer por ahí, pero es una venta muy difícil porque a los clientes hay que buscarlos uno por uno”, resaltó.

Su labor es cuesta arriba porque se limita a unos de los sectores más golpeados, estimando, que “de 100 librerías en Caracas, 70 están cerradas, hasta las grandes cadenas desaparecieron”.

Es consciente de que la situación económica ha dificultado a los venezolanos comprar un libro, considerando que se volvió una situación un tanto “elitesca”.

“Una persona que gane 10 veces un salario mínimo no tiene para comer muchísimo menos para comprar libros, ya por ahí el negocio está muerto (…) el costo promedio de un libro no baja de diez dólares”, acotó.

Sembrar los propios alimentos

El temor a no tener ni siquiera para comer impulsa a muchos habitantes de la popular barriada de Petare a cultivar sus propios alimentos. Es el caso de Ángel Bolívar quien ha aprovechado el patio de su casa, así como ciertos terrenos aledaños para esta faena.

“Nunca había cultivado, ahorita esta situación país nos ha obligado de cierta manera que con poco o con mucho hay que intentarlo y se va aprendiendo sobre la marcha de los cultivos”, destaca.

Hasta hace pocos meses era técnico electrónico en una compañía que ensamblaba computadoras, pero la pandemia obligó el cierre. Hoy debe rebuscarse, con la premisa de que siempre se pueden hacer otras cosas.

“La pandemia me ha enseñado, me ha ido obligando a descubrir otras virtudes y otras tareas fuera de lo que haya estudiado y con los pocos conocimientos que tengo, y me ha ido empujando de cierta manera a innovar a aprender lo que es el cultivo”, expresó.

No es el único, muchas familias han transformado terrenos baldíos en pequeños sembradíos para obtener de primera mano los alimentos. Bolívar destaca que muchos de sus compañeros apuestan por la siembra de hortalizas y verduras que tienen menor tiempo de siembra y que pueden servirles para la venta en la comunidad.