Venezuela denuncia ingreso de buque de guerra de EE.UU. en aguas territoriales

La cancillería venezolana denunció este jueves el ingreso "furtivo" del "buque de guerra USS Pinckney" a su "Zona Contigua" a una distancia de un poco más de 16 millas náuticas de costas venezolanas, sin detallar la ubicación específica .

En un comunicado critican que la acción llega en medio de “infames declaraciones” de parte del Comando Sur de Estados Unidos que acusa a Venezuela de ejercer un “excesivo control” sobre sus aguas jurisdiccionales.

“The guaranteed right of nations to access, transit and navigate international waters is not subject to impositions or restrictions that blatantly violate international law.” - Adm. Craig Faller, Commander of U.S. Southern Command.@Southcom @USNavy https://t.co/9XKvYdUaYe