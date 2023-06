Veterano de la Fuerza Aérea asegura que EE. UU. recolecta ovnis como parte de un programa secreto

El veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y exfuncionario de inteligencia David Charles Grusch, de 36 años de edad, aseguró en una entrevista al medio de comunicación NewsNation que recientemente entregó al Congreso y al inspector general de la Comunidad de Inteligencia “pruebas” del presunto programa encubierto como parte de una denuncia.

Grusch dio a conocer que el Gobierno norteamericano ha estado recolectando naves extraterrestres durante décadas como parte de un programa de recuperación de ovnis que supuestamente ha mantenido secretamente.

“Estos están recuperando vehículos técnicos de origen no humano, llámelos naves espaciales si lo desea, vehículos de origen exótico no humanos que han aterrizado o se han estrellado. Bueno, naturalmente, cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces te encuentras con pilotos muertos y, lo creas o no, por fantástico que suene, es verdad. Definitivamente no estamos solos”, indicó el exmilitar.

El exfuncionario de inteligencia explicó, que una vez trabajó en el grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) del Gobierno.

Asimismo confesó que en realidad no había visto fotos de la supuesta nave extraterrestre, pero había hablado durante varios minutos con funcionarios de inteligencia que supuestamente se habían acercado a él.

“Pensé que era una locura y al principio pensé que me estaban engañando, que era una artimaña. La gente empezó a confiar en mí. Acércate a mi. Tengo muchos oficiales de inteligencia de alto rango que acudieron a mí, muchos de los cuales conocí durante casi toda mi carrera, que me confiaron que eran parte de un programa”, aseguró Grusch.

Sin embargo ante dichas declaraciones, una portavoz del Departamento de Defensa rechazó las acusaciones de Grusch y le dijo al diario The New York Post que la AARO, anteriormente el grupo de trabajo UAP “no ha descubierto ninguna información verificable para corroborar dichas afirmaciones de que cualquier programa relacionado con la posesión o reversión (La ingeniería de materiales extraterrestres ha existido en el pasado o existe actualmente)”.

El director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), Sean Kirkpatrick, reveló en una audiencia pública de la NASA a fines del mes pasado, que solo una pequeña fracción de los cientos de avistamientos de ovnis informados en las últimas tres décadas son en realidad inexplicables.

De los 800 avistamientos informados al Departamento de Defensa en los últimos 27 años, solo del 2 al 5 % fueron "posiblemente realmente anómalos".