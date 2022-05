Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez espera que futuro gobierno respete las instituciones

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, defendió en su último mes en el cargo, que el Gobierno de Iván Duque deja un país más equitativo y no se muestra preocupada por que la izquierda pueda llegar al poder sino porque "respete la institucionalidad".

En una entrevista con la agencia EFE en Madrid, donde participó de la quinta edición del "Colombia Investment Roadshow" Madrid 2022, la vicepresidenta exigió que el próximo presidente respete las instituciones y no las "use" para "perpetuarse".

Sin mencionar expresamente al candidato de izquierda Gustavo Petro, incidió que no le preocupa que el ganador sea "de izquierdas o de derechas" sino que esté "comprometido en que la solidez de las instituciones es la mejor garantía para tener un país con democracia".

"Desgraciadamente a veces hay personas que piensan que el Estado son ellos y trata de moldear el Estado según su imagen y semejanza y eso no puede ser, más allá de las ideas de izquierda lo importante es que haya respeto por las instituciones", añadió.

En esa línea, consideró que esas "siempre deben ser las condiciones que la ciudadanía tiene que pedir": "una persona que pretende llegar al poder tiene que entender que las instituciones son superiores a él".

"Es un gran peligro en este momento donde hay tanto descontento, incertidumbre y temor por el futuro, que haya tendencias populistas para decir estos son malos y estos los buenos, gente que quiera enfrentar a la sociedad no le vale a la democracia", sentenció.

Seguridad de Gustavo Petro

En esta misma entrevista, la Vicepresidenta se refirió a las denuncias que hizo el candidato Gustavo Petro de planes para atentar contra su vida.

Ramírez dijo que "nadie tiene más seguridad" a su disposición que Petro y pidió ser "muy cuidadoso" para no generar un "pánico injustificado".

"No he tenido ninguna conversación con él, pero no hay nadie que tenga mayor seguridad que el que tiene él en este momento. Obviamente mucho más que yo o muchos funcionarios y eso está bien porque los candidatos siempre requieren tener muy buena seguridad".



La vicepresidenta recordó que Colombia ya tuvo en el pasado "casos muy lamentables de magnicidios de candidatos" aunque opinó que "hay momentos en los que uno debe ser muy cuidadoso de no ir a generar un pánico que de pronto resulte injustificado".



"Toda la seguridad está orientada ahora a proteger a los candidatos y cualquier comentario o información adicional que tenga un candidato tiene que canalizarlo a través de la fuerza pública", estimó la vicepresidenta colombiana.



"Provocar pánico no genera nada positivo y en cambio pone en entredicho una institucionalidad que está orientada a proteger unas candidaturas", recalcó.

Una mujer presidenta

Ramírez tenía planeado presentarse a las elecciones del próximo 29 de mayo, pero la ley colombiana establece que un candidato tiene que abandonar el gobierno, si estuviera en él, un año antes para poder serlo.

"Era mi plan para este año, pero no se pudo por las protestas del pasado año (que dejaron 63 muertos según la ONU), en ese momento fue imposible retirarse del Gobierno, uno no se puede salir del barco cuando el barco está pasando por una tormenta", explicó.

Debido a ese revés no tiene claro si lo intentará en el futuro, aunque seguirá "trabajando por Colombia" desde cualquier ámbito, pero sí que su país "hace mucho rato que necesita una mujer" en la presidencia.

"Nosotros tenemos un país en los que hay que tender muchos más puentes para el diálogo, incluir a todos, que cerrar las brechas sociales sea la meta para quien esté en el poder y que la sociedad colombiana pueda conversar productivamente", analizó.

Además, pidió "un gran compromiso de todos" para lograr "progreso para todos". "A punta de nuestro trabajo y esfuerzo, no solo con ayudas y subsidios del Estado, al contrario, que haya oportunidades de verdad", demandó.

"El futuro nos dirá, mi trabajo por lo pronto va a ser mucho más desde lo privado y esperando que el siguiente Gobierno le dé continuidad a muchas de las cosas que hemos hecho y que incluyan en la agenda empoderar a las mujeres y a los jóvenes de Colombia", finalizó.