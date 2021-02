[Video] Amenazan a presentadora con matarla "como a Efraín Ruales"

La presentadora ya denunció los mensajes con la Fiscalía del Azuay, en Cuenca. "Yo ya fui a la policía judicial a rendir mi versión, incluso con mi amigo, el doctor Diego Martínez Izquierdo". Su caso quedó a cargo del fiscal Alberto Machuca.

Padilla, de otro lado, explicó que al principio pensó que los mensajes provenían de un desocupado que solo buscaba molestarla y que luego se iba a cansar: "Lamentablemente, las amenazas cada vez han sido más fuertes".

La comunicadora también relató las 'soluciones' que le ha dado la policía: "Por el momento, la solución que me ha dado la Policía es que yo me transporte en taxi o que no vaya por los mismos lugares, pero ¿se imaginan, amigos, el mundo en que estamos viviendo, en el que tenemos que escondernos, tenemos que estar alerta todo el tiempo, de que me pueden robar, me pueden matar?".

Padilla, además, hizo un llamado a las autoridades para evitar que este tipo de amenazas en redes sociales cesen: "Ya no pasa nada si me escondo detrás de una pantalla y digo toda esta clase de cosas a alguien. En verdad, ¿qué estamos haciendo, dónde están nuestras autoridades, dónde están las personas que nos hacen sentir seguras en nuestro país?".

Por último, la joven asegura que ahora vive con miedo: "Soy una chica de 27 años que pasa ahora asustada porque las amenazas, como ustedes pueden ver, son superfuertes. No me imagino lo que tenga que pasar para que las autoridades tengan que ponerse en acción".

"Lo que yo quiero pedir con este video es que, por favor, me ayuden las autoridades, que yo no quiero seguir así asustada. Quiero que estas personas que tienen tanta malicia para actuar sean encontradas y se hagan responsables del todo el daño que hacen".