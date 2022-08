Video: 'Chupete', el perrito de los memes, falleció y su mamá perruna conmovió con su despedida

La historia de ‘Chupete’, sin duda alguna le dio la vuelta a gran parte del mundo, pues este perrito que hizo parte de muchos memes a través de las redes sociales, se volvió famoso por el tamaño de su cabeza y unas pequeñas manchas arriba de sus ojos lo hacían ver como si estuviera enojado.

Sin embargo, hace algunas horas se pudo conocer la triste noticia de que ‘Chupete’, debido a su estado de salud por la hidrocefalia con la que había nacido, lamentablemente falleció.

Lea también: 'Chupete', la historia del perrito que nadie quiere adoptar por la forma de su cabeza

El cachorro que apenas tenía más de un mes de nacido, estaba al cuidado de Claudia Patricia, quienes es una trabajadora del Refugio Gamaliel en Cochabamba (Bolivia), donde estaban promoviendo su adopción para encontrarle una familiar amorosa que se encargara de darle amor y los cuidados que él necesitaba.

Así las cosas, fue la misma mujer la que con un mensaje de despedida a través de Facebook y con un video de la madre de ‘Chupete’ despidiéndose de su hijo, conmovió a los internautas, quienes no dudaron en lamentar este hecho y le han enviado mucha fortaleza sobre todo agradeciéndole el trabajo que hizo por el cuidado del pequeño cachorro.

“NO LLORES MAMA: Mamá no estés triste te escribo esta carta para que sepas que voy a estar bien...antes de irme olvide decirte cuanto te amo, por eso pedí verte una vez más ...pero ya sabes siempre he sido distraído...MAMÁ, no llores porque cuando lo haces me siento impotente de no poder abrazarte...” son las palabras que emplea la mujer haciendo referencia al pequeño perrito.

En el pequeño clip también se logra apreciar una pequeña recopilación de varios videos del perrito compartiendo con otros animales en el refugio, para que finalmente se mostrara a un trabajador del lugar que se lo lleva a su madre, mientras ella bate su cola y con su pata trata de empujarle y darle unas lamidas en forma de despedida.

Lea también: Nacimiento de inusual elefante blanco es considerado de buena suerte

Así terminó la pequeña historia de ‘Chupete’ el perrito que no quisieron adoptar pero que al parecer disfruto su corta instancia jugando con otros amigos perrunos.