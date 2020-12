[Video] Con misiles aéreos atacaron el aeropuerto en Yemen

Al menos 16 personas fallecieron y medio centenar resultaron heridas a causa de tres explosiones en el aeropuerto de la ciudad de Aden, en el sur del Yemen, que se registraron este miércoles a la llegada del nuevo Gobierno en el que participan también los separatistas sureños.

This is the moment explosions and gunfire were heard at Yemen's Aden airport shortly after a plane carrying a new unity government arrived from Saudi Arabia. Read more: https://t.co/Bzq2Xqc1y7 pic.twitter.com/NJukRwkWg1